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В МИД России оценили вероятность войны с Украиной в Донбассе
Сегодня, 8:06
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phil_k

В МИД России оценили вероятность войны с Украиной в Донбассе

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Сергей Лавров считает, что ее можно и нужно избежать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что войны в Донбассе можно и нужно избежать. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Лавров отметил, что он не вправе говорить за власти Украины и президента страны Владимира Зеленского. Министр считает, глава Украины готов удержаться на своем посту с помощью любых средств, именно поэтому он ничего не делает с неонацистами и ультрарадикалами, которые считают жителей Донбасса террористами.

Он [Зеленский] готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России


Отметим, что более 500 жителей Донбасса имеют российское гражданство.

Ранее на Украине рассказали об афере президента Зеленского.

Фото: pixabay.com


 

Теги: владимир зеленский, конфликт в донбассе, сергей лавров
Категории: Новости России, Лента новостей,

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