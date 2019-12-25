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Зеленский проверил боевую готовность украинских военных на границе с Крымом
Сегодня, 15:25
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Зеленский проверил боевую готовность украинских военных на границе с Крымом

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Глава Украины прибыл с визитом в Херсонскую область.

Украинский президент Владимир Зеленский проверил боевую готовность украинских военных на границе с Крымом. Об этом сообщили представители местного офиса главы государства. Политик прибыл в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое. 

пресс-служба президента Владимира Зеленского 

Чиновник отметили, что для Киева важно понимать, что войска отходят от государственной границы Украины. Однако местной армии следует быть готовой к любому развитию событий. Зеленский не исключил того, что силы соседнего государства вернутся в регион.

Зеленский обратился к жителям Украины в годовщину аварии на ЧАЭС.

Фото: YouTube/Факти ICTV

Теги: владимир зеленский, всу, крым, херсонская область
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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