Украинский президент Владимир Зеленский проверил боевую готовность украинских военных на границе с Крымом. Об этом сообщили представители местного офиса главы государства. Политик прибыл в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.
Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии - техническое и психологическое.
пресс-служба президента Владимира Зеленского
Чиновник отметили, что для Киева важно понимать, что войска отходят от государственной границы Украины. Однако местной армии следует быть готовой к любому развитию событий. Зеленский не исключил того, что силы соседнего государства вернутся в регион.
Зеленский обратился к жителям Украины в годовщину аварии на ЧАЭС.
Фото: YouTube/Факти ICTV
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