Зеленский обратился к жителям Украины в годовщину аварии на ЧАЭС

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает "24 канал".
В своем обращении Зеленский поблагодарил всех причастных к ликвидации последствий аварии. А также отметил, что общий долг заключается в сохранении памяти об этих людях.
Уже многое изучено, снято и написано о катастрофе. Есть много версий, как нужно было действовать, чтобы избежать катастрофы, но у истории нет обратного действия.
Владимир Зеленский, президент Украины
По словам Зеленского, Чернобыль сегодня является "вызовом" для будущих поколений, которым предстоит обезопасить планеты от техногенных катастроф.
Ранее в Петербурге заложили аллею ликвидаторов-чернобыльцев в парке Сахарова.
Видео: YouTube / in time Ukraine
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