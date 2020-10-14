Зеленский обратился к жителям Украины в годовщину аварии на ЧАЭС

Он отметил, что люди обязаны сохранить память о ликвидаторах.

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает "24 канал".

В своем обращении Зеленский поблагодарил всех причастных к ликвидации последствий аварии. А также отметил, что общий долг заключается в сохранении памяти об этих людях.

Уже многое изучено, снято и написано о катастрофе. Есть много версий, как нужно было действовать, чтобы избежать катастрофы, но у истории нет обратного действия. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Зеленского, Чернобыль сегодня является "вызовом" для будущих поколений, которым предстоит обезопасить планеты от техногенных катастроф.

Ранее в Петербурге заложили аллею ликвидаторов-чернобыльцев в парке Сахарова.

Видео: YouTube / in time Ukraine