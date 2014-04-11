В Петербурге заложили аллею ликвидаторов-чернобыльцев в парке Сахарова

Пока на месте аллее заложили только камень.

В парке им. академика Сахарова заложили камень в основание будущей "Аллеи ликвидаторов – чернобыльцев". Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986-го года — ровно 35 лет назад.

В годовщину со дня аварии в Петербурге проводятся памятные мероприятия. Власти города возложили цветы к памятнику "Жертвам радиационных аварий и катастроф".

На учете состоят 5 тыс. граждан, которые подверглись воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы. Из них 142 имеет инвалидность или получили лучевую болезнь. 2 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий катастрофы. Они могут пользоваться льготами по транспорт и по оплате ЖКХ.

Напомним, Чернобыльская АЭС находится около города Припять. Ровно 35 лет назад там произошло разрушение реактора четвёртого энергоблока. Данила Козловский снял художественный фильм о катастрофе.

Фото: gov.spb.ru