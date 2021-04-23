Данила Козловский рассказал о съемках подводных сцен в фильме "Чернобыль"

Он заявил, что никогда не сталкивался с подобной задачей.

Режиссер и исполнитель главной роли в фильме "Чернобыль" Данила Козловский в беседе с Piter.TV рассказал о съемках уникальных подводных сцен. Работа над ними началась с серьезной подготовки. Все участники съемочного процесса, включая оператора-постановщика, прошли теоретический и практический курс подводного плавания и получили соответствующие сертификаты.

В таком объеме ни я, ни мои коллеги, с которыми мы вместе делали эту картину, не сталкивались с такой задачей. Просто было важно понять, где мы будем снимать такое количество подводных сцен и такой сложности. В России у нас нет мощностей для этого ресурса, и дальше мы поняли, где мы это можем сделать, и это оказалась в Венгрии. Там одни из лучших специалистов по водным съемкам. Мы там построили трехэтажные декорации, затопили их водой и дальше стали там снимать прямо в воде. Это был единственный способ, потому что все остальное: компьютерная графика или еще что-то, это было бы не так достоверно, как нам нужно. Данила Козловский

Подводные сцены занимают около 15 минут действия фильма. Благодаря навыкам, полученным в школе ныряльщиков, актеры смогли почувствовать себя в воде гораздо свободнее и отказаться от дублеров.

Фильм "Чернобыль" вышел в прокат 15 апреля. Данила Козловский сыграл в нем пожарного на атомной электростанции Алексея Карпушина. После взрыва он вместе с еще двумя добровольцами (инженером и водолазом) спускается под ядерный реактор, где находится резервуар с водой. Герои в абсолютной темноте должны найти задвижки и выпустить воду, чтобы предотвратить еще один взрыв.

Ранее Данила Козловский сравнил свой фильм с "Чернобылем" HBO.

Видео: Piter.TV