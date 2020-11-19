Неизвестные взломали сайт Белорусской АЭС

Взломщики сравнили БелАЭС с Чернобыльской атомной электростанцией.

Неизвестные взломали сайт Белорусской атомной электростанции и призвали остановить ее работу. Об этом сообщило в своем официальном Telegram-канале Минэнерго Белоруссии.

В ведомстве подтвердили, что информация в данный момент удалена с сайта, и пообещали восстановить доступ к ресурсу.

В информации, опубликованной неизвестными, указывалось, что власти Белоруссии пытаются скрыть от населения факт поломки в системе обслуживания станции, а также неполадки в работе оборудования. Опубликовавшие сообщение назвали себя работниками БелАЭС и заявили, что продолжение функционирования станции может привести к катастрофе.

АЭС - мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется. из удаленного сообщения на сайте БелАЭС

Анонимы также сравнили Белорусскую АЭС с Чернобыльской атомной электростанцией, однако они не указали какие-либо конкретные данные об уязвимости объекта.

Ранее Путин прокомментировал сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии.

Фото: ВК / Типичный Витебск | Новости Витебска; ВК / РУП "Белорусская АЭС"