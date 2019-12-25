В Минобороны РФ напомнили о причинах и последствиях аварий на ЧАЭС и Фукусиме

Игорь Конашенков напомнил ООН об ужасающих последствиях мировых техногенных катастроф с АЭС.

В российском министерстве по обороне напомнили о причинах и последствиях аварий на ЧАЭС (Чернобыльской атомной электростанции) и на Фукусиме. В рамках брифинга с журналистами руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов подчеркнул, что трагедии произошли из-за выхода из строя систем обеспечения и перегрев топлива. Соответствующую информацию генерал-лейтенант напомнил генеральному секретариату ООН и мировому сообществу.

Принципиальная причина аварий несмотря на то, что в первом случае было проведение экспериментов с ядерным реактором, а во втором - землетрясение и цунами, - это выход из строя систем обеспечения, нарушение энергоснабжения, частичное или полное обесточивание систем охлаждения. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт пояснил, что все эти причины привели ядерные реакторы на объектах к разрушению из-за перегрева топлива. После трагедии на ЧАЭС радиоактивные изотопы распространились на территории более чем 20 стран, а жертвами техногенной катастрофы стали четыре тысячи человек. Также фиксировались десятки тысяч случаев генетических уродств у новорожденных, сотни тысяч онкологических заболеваний у пациентов. Свыше 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации.

МО РФ: в США уверены, что возможная авария на ЗАЭС не несет рисков для стран Европы.

Фото и видео: Минобороны России