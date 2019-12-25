В Петербурге отложили введение запрета на работу мигрантов в такси

Планируемый запрет для иностранных работников в такси и службах доставки в Санкт-Петербурге перенесён на неопределённый срок.

В Санкт-Петербурге отложили принятие решения, касающегося мигрантов, в частности — запрета на трудоустройство иностранных работников в такси и службах доставки. Об этом сообщает РБК.

Планировалось, что соответствующий документ вступит в силу 1 июля, однако, согласно информации издания, подписание постановления губернатора города перенесено на неопределённый срок. В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга уточнили, что нормативный акт находится в процессе межведомственного согласования, в ходе которого рассматриваются замечания и предложения от различных исполнительных органов.

Конкретные сроки введения запрета пока не озвучены. Ранее представители отрасли предупреждали, что принятие такого закона может привести к удвоению стоимости доставки, увеличению тарифов на такси на 10–50 процентов, а также к росту времени ожидания из-за недостатка водителей.

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Фото: Piter.TV