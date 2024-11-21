На стройке здания Верховного суда в Петербурге погиб рабочий

Возбуждено уголовное дело.

На строительной площадке Судебного квартала в Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел несчастный случай со смертельным исходом. 35-летний гражданин Таджикистана, работавший монтажником, упал с высоты пятого этажа, где выполнял работы без страховочного оборудования.

По информации агентства новостей "Оперативное прикрытие", пострадавший был доставлен в больницу около 19:30 с тяжелейшими травмами: кататравмой, множественными переломами ребер, повреждениями внутренних органов и переломами конечностей. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось — он скончался в тот же вечер около 21:00.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Предварительное расследование показало, что погибший, официально трудоустроенный по договору, выполнял высотные работы без необходимых страховочных систем.

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Фото: Piter.TV