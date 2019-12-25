На стройке на Петровском проспекте погиб 19-летний рабочий

В Петроградском районе Петербурга расследуют смерть мигранта на стройке. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
ЧП произошло вечером 19 ноября на строительной площадке у дома 2 по Петровскому проспекту. С высоты пятого этажа упал 19-летний гражданин. Узбекистана, подсобный рабочий.
Иностранец был доставлен в Мариинскую больницу, где через несколько часов скончался.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее во Всеволожском районе в строительном вагончике нашли труп 52-летнего мигранта.
Фото: Piter.tv
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