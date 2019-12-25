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На стройке на Петровском проспекте погиб 19-летний рабочий
Сегодня, 9:04
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На стройке на Петровском проспекте погиб 19-летний рабочий

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Иностранец был доставлен в Мариинскую больницу, где через несколько часов скончался.

В Петроградском районе Петербурга расследуют смерть мигранта на стройке. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

ЧП произошло вечером 19 ноября на строительной площадке у дома 2 по Петровскому проспекту. С высоты пятого этажа упал 19-летний гражданин. Узбекистана, подсобный рабочий.

Иностранец был доставлен в Мариинскую больницу, где через несколько часов скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее во Всеволожском районе в строительном вагончике нашли труп 52-летнего мигранта.

Фото: Piter.tv

Теги: петровский проспект, рабочий
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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