Рабочий сорвался с высоты во Дворце танца и погиб на месте

В Санкт-Петербурге утром 13 октября во время ремонтных работ во Дворце танца на улице Добролюбова погиб 33-летний рабочий. Об этом сообщает ИА "Оперативное прикрытие".
По предварительным данным, мужчина выполнял покраску стен и сорвался с высоты около 26 метров. От полученных травм он скончался до приезда медиков.
Следственные органы и специалисты по охране труда проводят проверку. Рассматривается версия нарушения правил техники безопасности при проведении высотных работ.
Ранее сообщалось, что число вызовов "скорой" в Ленобласти увеличилось на 4%.
Фото: Piter.TV
