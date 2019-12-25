  1. Главная
Число вызовов "скорой" в Ленобласти увеличилось на 4%
Сегодня, 14:47
В Токсово бригада медиков помогла новорожденному, который появился на свет раньше срока прямо дома.

На минувшей неделе количество вызовов скорой помощи в Ленобласти выросло на 4%. Однако обращений к детям стало меньше (-12%), а вызовов на аварии – на 25%, сообщили в администрации региона. 

"Скорая" оперативно оказала поддержку 2567 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Токсово бригада медиков помогла новорожденному, который появился на свет раньше срока прямо дома. Отец сам принял роды, а врачи сделали все, чтобы малыш был в безопасности. В частности, специалисты защитили его от переохлаждения, освободили дыхательные пути, обрезали и обработали пуповину. 

Фото: Piter.TV 

