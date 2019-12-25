В НИИ Джанелидзе привезут мощи Святителя Луки

Представители института отметили, что возможность поклониться святым мощам предоставляется всем пациентам и жителям города.

В скором времени состоится перенос мощей Святителя Луки в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Об этом информировало медицинское учреждение через свой Telegram-канал.

Официально мероприятие запланировано на 24 сентября. Перенос мощей произойдет по решению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия и настоятельницы Воскресенского Новодевичьего монастыря матушки Софии. Торжественный молебен с участием хористов Новодевичьего монастыря начнется в 10 утра.

Следует напомнить, что Святитель Лука (полное имя Войно-Ясенецкий) был архиереем Симферополя и Крыма, профессором медицинских наук и автором духовной литературы. Канонизирован в лике святых в 2000 году. Мощи Святителя признаны одной из наиболее значимых православных святынь.

Представители института отметили, что возможность поклониться святым мощам предоставляется всем пациентам и жителям города. Ковчег с мощами будет размещен во внутреннем дворе основного корпуса института на Будапештской улице, дом 3, с возможностью посетить его с 10:00 до 13:00.

Фото: Telegram / Будни Джанелидзе