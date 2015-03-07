Во Всеволожском районе в строительном вагончике нашли труп 52-летнего мигранта

Во Всеволожском районе Ленобласти следователи устанавливают обстоятельства получения смертельных травм иностранцем, который делал ремонт в частном доме.
Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", труп 52-летнего гражданин Узбекистана был обнаружен 16 ноября в строительном вагончике на участке в деревне Агалатово. Рабочий делал ремонт.
На теле не выявлено внешних признаков насильственной смерти. Как показала экспертиза, смерть наступила в результате перелома поясничного и крестцового отделов позвоночника с разрывом спинного мозга, осложненного развитием внутритазовой гематомы. Также у мужчины имеются множественные двусторонние переломы ребер.
По данному факту проводится проверка.
Житель Мурманской области умер после вечеринки в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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