Житель Мурманской области умер после вечеринки в Петербурге

36-летний мужчина прибыл на празднование дня рождения жены своего знакомого.

В Петербурге житель Мурманской области умер после вечеринки. Как сообщает 78.ru, вечером в субботу, 16 ноября, 36-летний мужчина прибыл на празднование дня рождения жены своего знакомого в квартире в Колтушах. Затем вся компания переместилась в бар для продолжения вечера.

Как рассказывают свидетели, мужчина ненадолго отлучился, но вернулся в приподнятом настроении. Друзья вернулись домой примерно в три часа ночи. Утром, около восьми часов, хозяин квартиры обнаружил, что гость без сознания, и вызвал скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину, однако позже было зафиксировано наступление смерти.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту.

Ранее мы сообщили о том, что тело студента нашли под окнами общежития на Здоровцева.

Фото: Piter.TV