Тело студента нашли под окнами общежития на Здоровцева

Незадолго до трагедии у молодого человека произошла ссора с девушкой из его родного города, с которой у него были непростые отношения.

Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств смерти студента, найденного возле общежития другого учебного заведения в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке" 14 ноября, вызов экстренных служб на улицу Здоровцева, 12, поступил накануне около 15:00 от заведующей общежитием Технологического института. Врачи прибыли на место, но помощь была уже не нужна — юноша скончался.

Погибшим оказался 20-летний студент второго курса БГТУ "ВОЕНМЕХ" из Миасса. Незадолго до трагедии у молодого человека произошла ссора с девушкой из его родного города, с которой у него были непростые отношения.

Ранее мы сообщили о том, что подростки избили прохожего на проспекте Просвещения.

Фото: Piter.TV