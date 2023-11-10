Подростки избили прохожего на проспекте Просвещения

Молодые люди заявили, что мужчина был пьян и спровоцировал драку, агрессивно реагируя на одного из них. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 10 ноября, в полицию Калининского района поступил звонок из медицинского учреждения с информацией о том, что туда доставили 43-летнего мужчину с различными травмами, который находился в состоянии средней тяжести и был госпитализирован.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 9 ноября вечером возле дома 81 на проспекте Просвещения у мужчины произошел конфликт с подростками, которые его избили.

Полицейские оперативно установили и задержали троих подростков-нападавших в возрасте 15-17 лет. Молодые люди заявили, что мужчина был пьян и спровоцировал драку, агрессивно реагируя на одного из них.

Все задержанные подростки были опрошены и переданы родителям под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.