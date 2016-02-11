Подросток высказывал намерения о совершении теракта в петербургской школе

Ученик одной из школ Адмиралтейского района привлек внимание силовиков, создав в Telegram-канале сообщения, содержащие угрозы совершения теракта в школе. 13-летнего подростка пригласили на беседу с сотрудниками ФСБ. Об этом стало известно "Фонтанке".
После беседы мальчика передали родителям. Известно, что он воспитывается в полноценной семье и не находится на учете.
Предположительно, подросток мог пытаться таким образом привлечь к себе внимание.
Ранее мы сообщили о том, что восьмиклассник с ножом попытался ограбить алкомаркет в Кировском районе Петербурга.
Фото: Piter.TV
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