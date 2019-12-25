Восьмиклассник с ножом попытался ограбить алкомаркет в Кировском районе Петербурга

Материального ущерба не нанесено. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Вечером в воскресенье, 10 ноября, в магазине на Балтийской улице неизвестный грабитель под угрозой ножа потребовал у кассира деньги. Получив отказ, злоумышленник исчез, не оставив следов преступления.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, материального ущерба не нанесено. После инцидента началось расследование, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

11 ноября по "горячим следам" в районе улицы Косинова был задержан 14-летний ученик 8 класса. Юноша арестован и находится в ИВС.