Задержан 19-летний житель Ленобласти, подозреваемый в разбое на Дунайском проспекте

В полицию Фрунзенского района обратился мужчина, который сообщил, что около 23:00 у дома номер 64 на Дунайском проспекте на него напал неизвестный, избил, распылил в его лицо перцовый баллончик, и, угрожая ножом, забрал мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Во вторник, 5 ноября, в полицию Фрунзенского района обратился 19-летний мужчина, который проживает в квартире по адресу: дом 18 на улице Красных Фортов в Сосновом Бору. Он сообщил, что около 23:00 у дома номер 64 на Дунайском проспекте на него напал неизвестный, избил, распылил в его лицо перцовый баллончик, и, угрожая ножом, забрал мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по статье 162, часть 2 УК РФ (разбой).

В четверг, 7 ноября, в 15:30, в результате комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали 19-летнего безработного жителя Ленинградской области в квартире дома 13 на Малой Карпатской улице, подозреваемого в совершении данного преступления. Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 УПК РФ.