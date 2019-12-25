Женщина с 51 штрафом за нарушение ПДД сбила школьницу на Савушкина

Известно, что водительница проживает в Пскове, официально не трудоустроена, а автомобиль зарегистрирован на её имя.

Вечером в четверг, 7 ноября, в Приморском районе Петербурга произошла авария, в которой пострадала ученица восьмого класса. Подробности стали известны "Фонтанке".

ДТП случилось около 20:30 у дома 71 на улице Савушкина. Предварительно установлено, что 35-летняя женщина, управляя спортивным седаном Volvo S60, сбила 14-летнюю девочку в зоне остановки общественного транспорта. Школьница выходила из трамвая без сопровождения взрослых. Пострадавшую госпитализировали в Детскую городскую больницу № 2 с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб плеча. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

Известно, что водительница проживает в Пскове, официально не трудоустроена, а автомобиль зарегистрирован на её имя. В текущем году эта женщина 51 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, все случаи связаны с превышением скорости. Часть штрафов ею уплачена.

Вынесено определение о возбуждении дела о нарушении ПДД, которое привело к причинению вреда здоровью средней тяжести.