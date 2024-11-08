Два автобуса и легковушка попали в ДТП у "Лахта Центра"

Наиболее значительные повреждения получил заказной автобус — у него полностью разбито лобовое стекло, а синий "МАЗ" остался без одной из фар.

Вечером в четверг, 7 ноября, у "Лахта Центра" произошло столкновение двух автобусов и легкового автомобиля. Фотографии и видеозаписи инцидента были размещены в сообществе "Дорожный инспектор".

Судя по представленным кадрам, наиболее значительные повреждения получил заказной автобус — у него полностью разбито лобовое стекло, а синий "МАЗ" остался без одной из фар.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, однако авария успела спровоцировать пробку. Затор растянулся вдоль Приморского шоссе — от улицы Савушкина вплоть до самого "Лахта Центра".