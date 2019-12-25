В ДТП на Петрозаводском шоссе пострадала студентка колледжа

В среду, 6 ноября, около 18:30 возле дома 11 по Петрозаводскому шоссе в Колпино 66-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 16-летнюю студентку колледжа на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, девушка, переходившая дорогу, получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.