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В ДТП на Петрозаводском шоссе пострадала студентка колледжа
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В ДТП на Петрозаводском шоссе пострадала студентка колледжа

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Девушка, переходившая дорогу, получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

В среду, 6 ноября, около 18:30 возле дома 11 по Петрозаводскому шоссе в Колпино 66-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 16-летнюю студентку колледжа на нерегулируемом пешеходном переходе.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, девушка, переходившая дорогу, получила травмы средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что подросток, который после ДТП перенёс клиническую смерть, скончался в больнице Сестрорецка.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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