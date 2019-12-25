Подросток, который после ДТП перенёс клиническую смерть, скончался в больнице Сестрорецка

Вечером 5 ноября 14-летний школьник у дома 82 по улице Большая Горская в Сестрорецке вышел из остановившегося автобуса. В этот момент его сбил Mersedes.

Девятиклассник, который после в ДТП в Курортном районе пережил остановку сердца и клиническую смерть всё же не выжил. Об этом рассказали в МВД.

Вечером 5 ноября 14-летний школьник у дома 82 по Приморскому шоссе в Сестрорецке вышел вышел из-за стоящего на остановке автобуса и начал переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора. В этот момент его сбил Mersedes под управлением 26-летнего петербуржца. При этом юношу отбросило на левую полосу движения, где на него наехал каршеринг. Водитель уехал с места ДТП, но его задержали вечером 6 ноября. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ.

Подросток с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой живота и груди был госпитализирован в больницу Сестрорецка. У школьника произошла остановка сердца, он пережил клиническую смерть. Несмотря на все усилия врачей, подросток скончался в больнице 6 ноября в 17:20.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти