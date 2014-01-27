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Подросток перенес клиническую смерть после ДТП с Mercedes на Приморском шоссе
Сегодня, 9:15
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Подросток перенес клиническую смерть после ДТП с Mercedes на Приморском шоссе

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Полицейские проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Вечером 5 ноября неподалеку от дома 82 на улице Большая Горская, расположенной на Приморском шоссе, 26-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки Mercedes 240, совершил наезд на 15-летнего подростка, который вышел из-за стоящего на остановке автобуса.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии подросток получил серьезные травмы. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии и перенес клиническую смерть.

Полицейские проводят расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что Toyota сбила 10-летнюю девочку на Юрия Гагарина.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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