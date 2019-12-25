Toyota сбила 10-летнюю девочку на Юрия Гагарина

Пострадавшую ученицу четвертого класса доставили в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

Вечером 5 ноября в Московском районе Петербурга произошла авария с участием несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 17:45 возле дома № 61 на проспекте Юрия Гагарина. 46-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Prius Hybrid, проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбила 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет.

Пострадавшую ученицу четвертого класса доставили в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом лобковой кости без смещения, ушибы передней брюшной стенки, коленного и голеностопного суставов, а также гематому в области лба.