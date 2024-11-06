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Автобус потерял колесо в Колпино

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Колесо оказалось на встречной полосе, где в него врезался легковой автомобиль.

В Колпино произошло ЧП с участием общественного транспорта: во время движения у автобуса отделилось колесо. Как сообщают свидетели происшествия в соцсети "ВКонтакте", колесо оказалось на встречной полосе, где в него врезался легковой автомобиль.

После столкновения поврежденный автомобиль незамедлительно включил аварийные огни и остановился.

До инцидента автобус двигался спокойно и осторожно по предназначенной для него полосе. Однако после потери колеса водитель, скорее всего, решил немедленно остановить транспортное средство и съехал на обочину.

Ранее мы сообщили о том, что омоновцы помогли тяжело раненому в ДТП на Садовой.

Видео: ВКонтакте / Автолюбители Колпино (Павел Просто)

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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