Автобус потерял колесо в Колпино

В Колпино произошло ЧП с участием общественного транспорта: во время движения у автобуса отделилось колесо. Как сообщают свидетели происшествия в соцсети "ВКонтакте", колесо оказалось на встречной полосе, где в него врезался легковой автомобиль.
После столкновения поврежденный автомобиль незамедлительно включил аварийные огни и остановился.
До инцидента автобус двигался спокойно и осторожно по предназначенной для него полосе. Однако после потери колеса водитель, скорее всего, решил немедленно остановить транспортное средство и съехал на обочину.
Ранее мы сообщили о том, что омоновцы помогли тяжело раненому в ДТП на Садовой.
Видео: ВКонтакте / Автолюбители Колпино (Павел Просто)
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