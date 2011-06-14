Омоновцы помогли тяжело раненому в ДТП на Садовой

Они вызвали скорую, оцепили место происшествия и перенесли пострадавшего в машину скорой помощи.

Вечером 4-го ноября на Садовой улице близ станции метро "Гостиный двор" "Мерседес" наехал на 49-летнего жителя Санкт-Петербурга. Пострадавший, который переходил дорогу в неположенном месте, получил серьезные травмы. Сотрудники ОМОН "Бастион", ставшие свидетелями происшествия, пришли на помощь мужчине, – следует из сообщения пресс-службы Росгвардии Северной столицы.

Сотрудники ОМОН "Бастион" незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи, оцепили место происшествия и оказали пострадавшему первую доврачебную помощь. Росгвардия Петербурга

Также сообщается, что омоновцы оказали помощь прибывшим на место инцидента сотрудникам скорой помощи. Они перенесли раненого мужчину в автомобиль скорой помощи, после чего пострадавший был госпитализирован.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники ОМОН "Балтика" вытащили из воды петербурженку, которая упала в Большую Невку.

Видео: Росгвардия Петербурга