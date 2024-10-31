  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:53
154
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка упала в Большую Невку

0 0

Девушку спасли и передали медикам.

Сотрудники ОМОН "Балтика" на транспорте спасли девушку, которая упала в реку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Дежурный подразделения роты катеров ОМОН "Балтика" 31 октября заметил, как горожанка поскользнулась и упала в Большую Невку. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, стояла в воде и без посторонней помощи не могла выбраться на берег. 

Дежурный смены доложил экипажу катера о случившемся. Петербурженку вытащили из холодной воды и доставили на базу расположения катеров, оказали ей всю необходимую помощь. Девушку передали медикам. 

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете спасли подростка, пальцы которого повредились "болгаркой". 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: большая невка, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии