Петербурженка упала в Большую Невку

Девушку спасли и передали медикам.

Сотрудники ОМОН "Балтика" на транспорте спасли девушку, которая упала в реку. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Дежурный подразделения роты катеров ОМОН "Балтика" 31 октября заметил, как горожанка поскользнулась и упала в Большую Невку. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, стояла в воде и без посторонней помощи не могла выбраться на берег.

Дежурный смены доложил экипажу катера о случившемся. Петербурженку вытащили из холодной воды и доставили на базу расположения катеров, оказали ей всю необходимую помощь. Девушку передали медикам.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете спасли подростка, пальцы которого повредились "болгаркой".

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти