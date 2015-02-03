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В Педиатрическом университете спасли подростка, пальцы которого повредились "болгаркой"
Сегодня, 16:12
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В Педиатрическом университете спасли подростка, пальцы которого повредились "болгаркой"

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Операция продлилась более трех часов и завершилась успешно.

Врачи Педиатрического университета сохранили 16-летнему подростку палец, поврежденный шлифовальной машиной. Ему потребовалась аутотрансплантация фрагмента локтевой кости, рассказали в пресс-службе вуза 30 октября. 

По словам врачей, пострадавший работал на дачном участке и повредил "болгаркой" пальцы левой руки. Он обратился в травмпункт, откуда его направили в клинику университета. 

Мы диагностировали неполную  травматическую ампутацию указательного пальца и скальпированные раны среднего пальца. Половина основной фаланги указательного пальца отсутствовала, она  была размозжена. Палец держался на сосудисто-нервных пучках. Нам нечем было закрывать большой дефект кости, речь шла либо об укорочении пальца, либо о замещении поврежденного участка собственным фрагментом кости пациента – так называемой аутотрансплантации.

Михаил Азаров, детский хирург 

Операция продлилась более трех часов и завершилась успешно. Мальчик продолжает лечение в клинике вуза. 

Ранее на Piter.TV: в СПбГПМУ спасли 11-летнюю псковичку с инородным телом в гортани. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: болгарка, педиатрический медицинский университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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