В Педиатрическом университете спасли подростка, пальцы которого повредились "болгаркой"

Операция продлилась более трех часов и завершилась успешно.

Врачи Педиатрического университета сохранили 16-летнему подростку палец, поврежденный шлифовальной машиной. Ему потребовалась аутотрансплантация фрагмента локтевой кости, рассказали в пресс-службе вуза 30 октября.

По словам врачей, пострадавший работал на дачном участке и повредил "болгаркой" пальцы левой руки. Он обратился в травмпункт, откуда его направили в клинику университета.

Мы диагностировали неполную травматическую ампутацию указательного пальца и скальпированные раны среднего пальца. Половина основной фаланги указательного пальца отсутствовала, она была размозжена. Палец держался на сосудисто-нервных пучках. Нам нечем было закрывать большой дефект кости, речь шла либо об укорочении пальца, либо о замещении поврежденного участка собственным фрагментом кости пациента – так называемой аутотрансплантации. Михаил Азаров, детский хирург

Операция продлилась более трех часов и завершилась успешно. Мальчик продолжает лечение в клинике вуза.

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета