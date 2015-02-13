В СПбГПМУ спасли 11-летнюю псковичку с инородным телом в гортани

По визуальной оценке, это был крупный куриный хрящ, его отправили на гистологию.

В Педиатрическом университете спасли 11-летнюю псковичку. У девочки в подголосовом отделе гортани обнаружили инородное тело, сообщили в пресс-службе вуза.

У ребенка развились нарушения дыхания, пациентке потребовалась интубация трахеи. По словам профессора кафедры оториноларингологии Марии Захаровой, по ходу движения скорой помощи из Пскова в Петербург, в СПбГПМУ сформировали бригаду ведущих специалистов разных профилей.

Пострадавшая поступила сразу на операционный стол. При осмотре гибким эндоскопом медики нашли инородное тело и обилие фибринозных наложений. Операция велась под общим наркозом.

Благодаря тому, что в Педиатрическом университете самое современное оборудование, мы имели возможности получать полный обзор и выполнять точные манипуляции. Инородное тело фиксировали зубчатыми микрощипцами, свернули для сокращения объема и на задержке дыхания удалили из просвета дыхательных путей. Мария Захарова, профессор кафедры оториноларингологии вуза

Из гортани ребенка извлекли фрагмент белой ткани, располагавшийся ниже голосовых складок в виде незамкнутого кольца. По визуальной оценке, это был крупный куриный хрящ, его отправили на гистологию.

Ранее мы рассказывали о том, что в СПбГПМУ прооперировали 15-летнего подростка из Архангельска с редкой болезнью Крона.

Фото: Piter.TV