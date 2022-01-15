В СПбГПМУ прооперировали 15-летнего подростка из Архангельска с редкой болезнью Крона

Болезнь Крона – хроническое заболевание, полностью излечить его невозможно.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) выявили у 15-летнего подростка из Архангельска воспалительное заболевание кишечника – болезнь Крона. Ему потребовались сложная операция и иммунобиологическая терапия. Благодаря лечению Матвей смог избежать установки колостомы и начал двигаться к ремиссии, подчеркнули 22 октября в пресс-службе вуза.

По словам мамы пациента, первые симптомы заболевания появились у ребенка в мае этого года.

Начались регулярные повышения температуры до 39 градусов. После каждого приема пищи наступал дискомфорт в животе, резко снизился аппетит, сын похудел на 10 килограммов за месяц. Наталья, мама Матвея

В июне мальчика госпитализировали в детскую областную больницу в родном городе, где он провел три недели. Врачи стабилизировали состояние пострадавшего, однако его самочувствие улучшилось ненадолго. Архангельские медики запросили телемедицинскую консультацию с Педиатрическим университетом.

В клинике петербургского вуза Матвею провели комплексное лабораторное и инструментальное обследование, по результатам которого специалисты диагностировали болезнь Крона.

Состоялся консилиум, где было принято решение, что первым этапом лечения должно стать хирургическое вмешательство. Сложность этого случая была в том, что у мальчика сформировались осложнения в виде инфильтрата в брюшной полости, стеноза тонкой кишки, также было подозрение на абсцессы – гнойные очаги в брюшной полости. Елена Шилова, лечащий врач Матвея

Хирург Виктория Глушкова отметила, что операция была необходима для достижения максимально глубокой ремиссии в короткий срок. Врачи удалили пораженные сегменты кишечника и сформировали анастомоз.

Мы благодарны хирургам, которые провели такую сложную операцию. Я ждала 8 часов у операционной своего ребенка. Обошлось без стомы, я была счастлива это услышать. Наталья, мама Матвея

В настоящее время пациент стабильный, у него полностью купировались жалобы, лихорадка, боли в животе. В СПбГПМУ подросток будет приезжать на контрольные обследования.

Болезнь Крона – хроническое заболевание, полностью излечить его невозможно. Однако достижения современной медицины позволяют купировать клинические проявления.

Конечно, я сначала сильно расстроился, потому что не ожидал, что диагноз настолько серьезный. Но потом я просто это принял, буду жить дальше, как и все пациенты, которые живут с этим заболеванием. Сейчас самое главное вернуться в школу. Матвей, пациент СПбГПМУ

Ранее мы рассказывали о том, что в СПбГПМУ выполнили операцию подростку, который порезал руку о стекло в техникуме.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ