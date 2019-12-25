В СПбГПМУ выполнили операцию подростку, который порезал руку о стекло в техникуме

Чтобы сохранить функции конечности, потребовалось сложное хирургическое вмешательство.

Микрохирурги Педиатрического университета выполнили операцию 17-летнему подростку, который порезал руку о разбитое дверное стекло. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 16 октября.

У петербуржца диагностировали полное повреждение плечевой артерии и плечевой вены на уровне верхней трети предплечья. Чтобы сохранить функции конечности, потребовалось сложное хирургическое вмешательство.

Известно, что юноша получил травму в техникуме 15 октября. Пострадавшему наложили жгут, бригада скорой помощи доставила пациента в клинику университета. Врачи оперативно выполнили ему ревизию и обработку ран верхней левой конечности.

Вмешательство прошло успешно, появилась пульсация на лучевой и локтевой артериях. Пациенту наложили гипсовую лонгету от пястно-фаланговых суставов кисти до верхней трети левого плеча и перевели в отделение анестезиологии и реанимации для дальнейшего наблюдения. Пресс-служба СПбГПМУ

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Фото: пресс-служба СПбГПМУ