В Педиатрическом университете помогли пострадавшим в ДТП и драках детям

В настоящее время на лечении находятся около 1 тыс. пациентов.

Врачи Педиатрического университета оказали помощь детям, которые пострадали в ДТП и драке. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

В клинику 4 октября доставили 11-летнего мальчика, его на регулируемом пешеходном переходе сбила машина. Авария произошла на пересечении улицы Ушинского и проспекта Просвещения. У ребенка диагностировали ушиб левой стопы.

А вечером 5 октября в доме на Пискаревском проспекте во время конфликта 14-летняя девочка получила удар ногой от оппонента. Пострадавшую обследовали на предмет травм головы, живота, грудной клетки, ей диагностировали ушибы правой кисти. Ребенок был госпитализирован во второе хирургическое отделение.

Работа клиники продолжается по всем направлениям, в настоящее время на лечении находятся около 1 тыс. пациентов.

Ранее на Piter.TV: в СПбГПМУ помогли мальчику и девочке, получившим травмы на тренировках.

Фото: Piter.TV