В СПбГПМУ помогли мальчику и девочке, получившим травмы на тренировках

Девочке понадобилась госпитализация.

В клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) оказали помощь двум школьникам, которые получили травмы во время занятий спортом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза 2 октября.

На соревнованиях по каратэ 11-летний мальчик травмировал кисть. В приемном отделении врачи диагностировали у него закрытый перелом пястной кости левой кисти со смещением. Пострадавшему выполнили репозицию смещенных сегментов кости и наложили гипс. Сейчас он лечится дома.

А госпитализация во второе хирургическое отделение клиники вуза потребовалась 12-летней девочке с тренировки по акробатическому рок-н-роллу. Когда она выполняла элемент танца, почувствовала резкую боль в колене. Врачи диагностировали гемартроз – кровоизлияние в суставную полость – и ограничение подвижности левого коленного сустава. Пациентке потребуются длительное лечение и реабилитация.

Ранее мы рассказывали о том, что ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе А-120, спасают в Педиатрическом университете.

Фото: Piter.TV