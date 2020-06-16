После ДТП на Петровском проспекте пешеход скончался в больнице

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на Петровском проспекте. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 1 августа 40-летний водитель на автомобиле Omoda наехал на 48-летнего пешехода, который открыл снаружи водительскую дверь автомобиля Hyundai Sonata и находился рядом. После столкновения автомобиль Omoda продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW, после чего перевернулся.

Пешеход был госпитализирован в состоянии клинической смерти, но скончался в больнице.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Видео: МВД по СПб и ЛО