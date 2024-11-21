После аварии на Петровском проспекте мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти

Проводится проверка по факту аварии на Петровском проспекте, один из участников ДТП находится в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
У дома 24 корпус 1 по Петровскому проспекту 1 августа в 07:02 40-летний водитель на автомобиле Omoda наехал на 48-летнего пешехода, который открыл снаружи водительскую дверь автомобиля Hyundai Sonata и находился рядом.
После столкновения автомобиль Omoda продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW, после чего перевернулся.
В результате ДТП 48-летний пешеход госпитализирован в состоянии клинической смерти. Водитель Omoda в состоянии средней тяжести также госпитализирован. Оба пострадавших находятся в Мариинской больнице.
Недавно в Мурино мужчина угнал скорую и устроил ДТП.
Видео: МВД по СПб и ЛО
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