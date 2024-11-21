После аварии на Петровском проспекте мужчину доставили в больницу в состоянии клинической смерти

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Проводится проверка по факту аварии на Петровском проспекте, один из участников ДТП находится в состоянии клинической смерти. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 24 корпус 1 по Петровскому проспекту 1 августа в 07:02 40-летний водитель на автомобиле Omoda наехал на 48-летнего пешехода, который открыл снаружи водительскую дверь автомобиля Hyundai Sonata и находился рядом.

После столкновения автомобиль Omoda продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль BMW, после чего перевернулся.

В результате ДТП 48-летний пешеход госпитализирован в состоянии клинической смерти. Водитель Omoda в состоянии средней тяжести также госпитализирован. Оба пострадавших находятся в Мариинской больнице.

Недавно в Мурино мужчина угнал скорую и устроил ДТП.

Видео: МВД по СПб и ЛО