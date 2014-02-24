В Мурино мужчина угнал скорую и устроил ДТП

Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Полицией Всеволожского района оперативно задержан подозреваемый в угоне автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 30 июля поступило сообщение об угоне автомобиля скорой помощи с территории медучреждения, расположенного в Мурино на Воронцовском бульваре. Спустя полчаса разыскиваемый автомобиль был обнаружен у дома 7 по Петровскому бульвару с повреждениями после ДТП. На месте происшествия по подозрению в причастности к этому инциденту был задержан 23-летний житель города Комсомольск-на-Амуре.

Мужчина доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Недавно в Коммунаре рецидивист повредил иномарку незнакомца.

Видео: МВД по СПб и ЛО