В Коммунаре рецидивист повредил иномарку незнакомца

Задержанного ранее привлекали к административной ответственности и судили за кражу, разбойное нападение и угон машины.

Росгвардейцы задержали мужчину, который повредил припаркованную машину Renault. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 июля обратились жильцы дома по Павловской улице в Коммунаре с информацией о том, что неадекват бьет руками и ногами по автомобилю. На месте поймали пьяного 37-летнего хулигана, он запрыгнул на иномарку, помял капот, разбил стекло и боковое зеркало.

Задержанного ранее привлекали к административной ответственности и судили за кражу, разбойное нападение и угон машины. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти