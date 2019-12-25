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В Коммунаре рецидивист повредил иномарку незнакомца
Сегодня, 12:28
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В Коммунаре рецидивист повредил иномарку незнакомца

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Задержанного ранее привлекали к административной ответственности и судили за кражу, разбойное нападение и угон машины.

Росгвардейцы задержали мужчину, который повредил припаркованную машину Renault. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 21 июля обратились жильцы дома по Павловской улице в Коммунаре с информацией о том, что неадекват бьет руками и ногами по автомобилю. На месте поймали пьяного 37-летнего хулигана, он запрыгнул на иномарку, помял капот, разбил стекло и боковое зеркало. 

Задержанного ранее привлекали к административной ответственности и судили за кражу, разбойное нападение и угон машины. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: в Пушкине задержали хулигана с голым торсом, повредившего остановку. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: коммунар, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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