Масштабный пожар произошёл на полигоне "Экоплант" под Тосно

К тушению привлечено 20 человек и 10 единиц техники.

На полигоне "Экоплант" в Ленинградской области загорелись бытовые отходы. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Масштабное возгорание в Тосненском районе произошло сегодня, 15 июня, и охватило площадь 1200 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли 20 спасателей и 10 единиц спецтехники, а также была направлена химико-радиометрическая лаборатория для оценки потенциальной экологической угрозы.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Ленинградской области, в ходе предыдущих проверок, оператор полигона - ООО "ЭКО Плант" - систематически нарушал требования природоохранного, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства. В настоящее время в суде уже находится на рассмотрении исковое заявление прокуратуры о приостановке деятельности предприятия до завершения работ по реконструкции полигона. Природоохранная прокуратура взяла ситуацию с новым возгоранием на особый контроль.

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Фото: Telegram / пресс-служба прокуратуры Ленинградской области