Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на Муринской дороге

Мужчина упал с 23 этажа.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Красногвардейскому району возбуждено уголовное по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствием установлено, что 29 апреля при проведении работ по строительству жилого дома на Муринской дороге с высоты 23 этажа упал рабочий, который от полученных травм скончался.

Следователями осмотрено место происшествия, изъяты документы по трудоустройству погибшего работника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Ленинградской области 46-летний дробильщик при разгрузке кальцинированной технической соды упал с вагона и получил множественные телесные повреждения. Следствие проводит проверочные мероприятия.

Фото: Telegram / ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу