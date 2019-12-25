В Петербурге создадут единый реестр нарушителей на электросамокатах

Город объединит данные о нарушениях ПДД среди пользователей средств индивидуальной мобильности в одну базу к концу 2025 года.

К концу текущего года в Санкт-Петербурге планируется запуск единой базы данных, в которую войдут все нарушители правил эксплуатации электросамокатов. Об этом сообщил Михаил Казаков на пресс-конференции.

В настоящее время каждое кикшеринговое предприятие ведёт собственную базу нарушений, которые не связаны между собой. Это означает, что человек, внесённый в список одного оператора, может оставаться добросовестным пользователем у другого, отметил Казаков.

Мы планируем не только объединить базы, мы их доработаем и создадим единую. У нас уже забюджетирована история по цифровизации. Сейчас мы работаем как над составлением технических заданий, так и над подготовкой к процедурным моментам. Для себя мы поставили цель приступить к реализации уже к концу этого года. Михаил Казаков, заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга

Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по вопросам безопасности дорожного движения Дмитрий Попов сообщил, что в Петербурге уже ведётся мониторинг нарушителей с помощью около 20 тысяч камер видеонаблюдения. Власти города разрабатывают комплекс видеоаналитических решений на основе данных с камер фиксации. На основании этих данных штрафовать нарушителей будут сотрудники полиции, а не инспекторы ГИБДД.

Также на пресс-конференции обсуждались требования к внешнему виду курьеров, работающих на СИМ. С 15 июля вводятся дополнительные правила: курьеры должны быть оснащены устройствами для отслеживания местоположения, а на их одежде, сумках и транспортных средствах обязательно должны присутствовать идентификационные номера. Особое внимание уделяется аккуратности внешнего вида. По словам Казакова, требования к стилю или цвету одежды отсутствуют, важна именно опрятность.

Ранее на Piter.TV: комтранс Петербурга утвердил список зон запрета для передвижения курьеров на СИМ.

Фото: Piter.TV