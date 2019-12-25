Власти Петербурга объединили усилия для повышения безопасности транспорта

Для борьбы с террористическими угрозами и нелегальными перевозками в Петербурге создана межведомственная рабочая группа.

В Санкт-Петербурге сформирована межведомственная рабочая группа, направленная на повышение безопасности транспортного комплекса. В сферу деятельности группы входят противодействие террористическим угрозам на транспортных объектах и в транспортных средствах, борьба с нелегальными пассажирскими перевозками, обеспечение безопасности судоходства и контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщил Комитет по транспорту Санкт‑Петербурга.

В состав рабочей группы вошли представители ведущих ведомств: руководство УФСБ и Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, Северо-Западная транспортная прокуратура, Управление Госавтоинспекции, а также другие контрольные и надзорные органы.

Кроме того, в группу включены руководители профильных комитетов городского правительства и транспортных предприятий. Также внимание уделяется безопасности на водных путях. В связи с увеличением количества судов и аварийных случаев рассматривается вопрос создания Ситуационного центра мониторинга водной обстановки, который будет интегрирован с системой "Безопасный город" для оперативного взаимодействия экстренных служб.

Ранее сообщалось, что финансовый конгресс Банка России стартовал в Петербурге.

Фото: Комитет по транспорту Санкт‑Петербурга