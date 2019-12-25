Нарушения курьеров на СИМ начнут фиксировать через видеоаналитику в Петербурге

Городские власти применят цифровой мониторинг для фиксации несоблюдения скоростного режима и других норм.

С 1 июля в Санкт-Петербурге вступили в силу новые требования к курьерам, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь при передвижении по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам им запрещено превышать скорость 10 км/ч. Об этом сообщил заместитель председателя городского Комитета по транспорту Михаил Казаков.

Контроль за соблюдением ограничений будет осуществляться с помощью интеллектуальной обработки видеопотока.

Мы сейчас тестируем различные программные обеспечения, которые позволяют анализировать видеопоток с наших объектов видео- и фотофиксаций. <…> Весь поток мы пропускаем через аналитику и на его основании будем штрафовать и делиться этой информацией с операторами. Виталий Казаков, заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга

Информация о нарушителях будет направляться не только в надзорные органы, но и в компании-операторы доставки и кикшеринга. Ведётся работа по интеграции информационных систем, чтобы процесс передачи данных был автоматизирован. Подписание соответствующего соглашения с операторами ожидается в ближайшее время.

С 15 июля вступают дополнительные нормы: обязательна установка GPS-датчиков на транспорте курьеров и размещение идентификационных номеров на их одежде, сумках и СИМ. Ответственность за контроль будет нести работодатель — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Ранее сообщалось, что Смольный намерен обязать операторов кикшеринга платить за развитие велодорожек в Петербурге.

Фото: Piter.TV