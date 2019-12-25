Нарушения курьеров на СИМ начнут фиксировать через видеоаналитику в Петербурге

С 1 июля в Санкт-Петербурге вступили в силу новые требования к курьерам, использующим средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь при передвижении по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам им запрещено превышать скорость 10 км/ч. Об этом сообщил заместитель председателя городского Комитета по транспорту Михаил Казаков.
Контроль за соблюдением ограничений будет осуществляться с помощью интеллектуальной обработки видеопотока.
Мы сейчас тестируем различные программные обеспечения, которые позволяют анализировать видеопоток с наших объектов видео- и фотофиксаций. <…> Весь поток мы пропускаем через аналитику и на его основании будем штрафовать и делиться этой информацией с операторами.
Виталий Казаков, заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга
Информация о нарушителях будет направляться не только в надзорные органы, но и в компании-операторы доставки и кикшеринга. Ведётся работа по интеграции информационных систем, чтобы процесс передачи данных был автоматизирован. Подписание соответствующего соглашения с операторами ожидается в ближайшее время.
С 15 июля вступают дополнительные нормы: обязательна установка GPS-датчиков на транспорте курьеров и размещение идентификационных номеров на их одежде, сумках и СИМ. Ответственность за контроль будет нести работодатель — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Ранее сообщалось, что Смольный намерен обязать операторов кикшеринга платить за развитие велодорожек в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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