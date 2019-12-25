Смольный намерен обязать операторов кикшеринга платить за развитие велодорожек в Петербурге

Работа над текстом договора продолжается: рассматривается сразу два подхода к финансированию.

Администрация Петербурга намерена подписать дополнительные соглашения с операторами кикшеринга, обязывающие последних выплачивать денежные средства в пользу городского бюджета. Полученные деньги планируется направить на создание инфраструктуры для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и организацию велосипедных дорожек. Об этом заявил заместитель главы Комитета по транспорту Михаил Казаков.

По его словам, работа над текстом договора продолжается: рассматривается сразу два подхода к финансированию. Один предусматривает ежегодное внесение каждой компанией кикшеринга по тысяче рублей за один действующий электросамокат в течение туристического сезона. Исходя из текущих объемов парка (около 42 тысяч единиц), городская казна сможет пополниться суммой порядка 42 миллионов рублей ежегодно. Другой сценарий подразумевает оплату фирмами аренды конкретных зон для хранения электрических транспортных средств.

Михаил Казаков акцентировал внимание на важности грамотного выбора точек расположения паркингов, которые будут комфортны жителям города. Предполагается, что новая схема начнет действовать в ближайшие месяцы. Сейчас разрабатывается перечень потенциальных площадок, общее количество которых достигает 13 тысяч адресов.

Все полученные доходы пойдут непосредственно в бюджет города, предназначаясь исключительно для реализации проектов по улучшению велоинфраструктуры. Напомним, что программа развития данной сферы рассчитана до 2030 года, предусматривая финансирование в размере более 20 миллионов рублей.

Еще в 2023 году Законодательное собрание Петербурга рассматривало проект плана по расширению сети велодорожек, подготовленный компанией ООО "Транспортная интеграция". Проект предполагал создание к 2030 году 810 километров специализированных маршрутов для передвижения на велосипеде.

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Фото: Piter.TV