Игорь Кириллов рассказал о прогнозе американского Агентства по контролю над вооружением и разоружению.

В министерстве по обороне считает, что американские специалисты уверены в том, что возможная авария на Запорожской АЭС не несет рисков для стран Европы. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт отметил, что США заявили о том, что если в местное сухое хранилище отработанного ядерного топлива прямо попадет крупнокалиберный артиллерийский снаряд, то поражающий радиус радиокативного заражения составит только 20 километров. Такое расстояние для европейского региона является незначительным. Подобные сведения опубликованы аналитиками из вашингтонского Агентства по контролю над вооружением и разоружению.

<...> [Ими] не исключается, что прямое попадание приведет к радиоактивному заражению местности в радиусе до 20 км, а аварийная ситуация на ядерном реакторе максимум - до 30 км. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт добавил, что американские специалисты уверены в ограниченном характере последствий ядерного инцидента на Запорожской АЭС для региона, а также не фиксируют влияние на территорию европейских стран.

МО РФ: в США уверены, что ЗАЭС спроектирована с учетом возможности падения на нее самолета.

Фото и видео: Минобороны России