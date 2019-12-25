Игорь Кириллов рассказал о том, какие ситуации спланированы, по мнению экспертов США, на ЗАЭС.

В российском министерстве по обороне заявили о том, что власти США уверены, что Запорожская атомная электростанция спроектирована с учетом возможности падения на нее гражданского самолета. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант не исключил варианта в рамках готовящейся на объекте провокации со стороны киевского режима. Он напомнил, что западные СМИ цитируют заключения специалистов американского Агентства по контролю над вооружением и разоружением, а не МАГАТЭ

МАГАТЭ имеет право на подобные выводы, о том, что возникновение масштабной катастрофы на ЗАЭС представляется маловероятным. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт подчеркнул, что западные аналитики полагают, что толщина бетонных укрытий ядерных реакторов на ЗАЭС составляет десять метров. Игорь Кириллов напомнил, что Запад считает, что режимный объект проектировался с учетом

преодоления последствий подобных инцидентов (с падением авиации на АЭС).

Минобороны РФ: российских вооружений на территории ЗАЭС нет.

Фото и видео: Минобороны России