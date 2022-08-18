Минобороны РФ: российских вооружений на территории ЗАЭС нет

Россия готова предоставить МАГАТЭ соответствующие снимки.

Российских вооружений на территории Запорожской АЭС нет. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, украинская сторона неоднократно заявляла о том, что российские военные якобы разместили вооружение для обстрела объектов ВСУ. Кириллов отметил, что Россия готова предоставить МАГАТЭ снимки, на которых видно, что на территории АЭС не размещено никакое оружие.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС.

Видео: Минобороны России