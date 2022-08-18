Минобороны РФ: ВСУ готовят инсценировку катастрофы на ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят инсценировку катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
По его словам, в ведомство поступила информация, что инсценировка назначена на момент визита генсека ОО Антониу Гутерреша в Одессу, который пройдет с 17-го по 19 августа. Кириллов уточнил, что действия украинских войск повлекут за собой утечку радиации, разрушение целостности хранилища ядерных отходов и вывод реактора АЭС в состояние нештатной работы.
Также начальник войск РХБЗ отметил, что таким образом ВСУ хотят обвинить в этих действиях ВС РФ.
Ранее на Запорожье заявили о проработке плана эвакуации жителей области в случае аварии на ЗАЭС.
Видео: Минобороны России
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