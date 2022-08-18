На Запорожье заявили о проработке плана эвакуации жителей области в случае аварии на ЗАЭС

Власти понимают ситуацию с вероятностью аварии, которую могут спровоцировать обстрелы украинских войск.

На Запорожье заявили о проработке плана эвакуации жителей области в случае аварии на АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

В эфире телеканала "Россия 24" он сообщил, что власти понимают ситуацию с вероятностью аварии на Запорожской АЭС, которую могут спровоцировать обстрелы украинских войск. При этом Балицкий подчеркнул, что на этот случай имеется план Б, благодаря которому будет возможность эвакуировать местных жителей.

Ранее Захарова заявила, что Киев занимается ядерным шантажом в ситуации вокруг Запорожской АЭС.

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